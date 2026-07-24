Jürgen Klopp tuvo un inicio contundente en su nueva función como seleccionador de Alemania, al trazar el viernes líneas rojas por las que consideraría dimitir, incluso antes de su intento de enderezar el rumbo con un equipo que volvió a fracasar en la Copa del Mundo.

En una primera conferencia de prensa combativa, el extécnico de Liverpool advirtió a los medios alemanes que renunciará si cree que están invadiendo la privacidad de su familia.

También insinuó que Alemania podría ser su último trabajo como entrenador y admitió que no ha sido un seguidor entusiasta de los partidos internacionales.

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Los objetivos de Klopp son la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030

Klopp era el principal objetivo de la federación alemana y firmó un contrato hasta el Mundial de 2030. En su presentación el viernes, afirmó que era “un gran honor” asumir el cargo y dio a entender que podría ser su última función como entrenador.

Klopp manifestó el viernes que estaría dispuesto a marcharse sin indemnización si no funciona, o si las críticas se vuelven abrumadoras, y amenazó con dimitir si los medios no “dejan a mi familia en paz”.

“Jürgen Klopp no tiene carrera después de la selección nacional”, expresó el técnico de 59 años. “Idealmente, este será el punto culminante de mi carrera, de mi vida, de mi vida laboral. Pondré en ello todo lo que pueda”.

Sustituye a Julian Nagelsmann, quien renunció en medio de fuertes críticas tras la derrota ante Paraguay que decretó dejarles fuera de los octavos de final de una Copa del Mundo por tercera vez consecutiva.

Klopp indicó que creía que Nagelsmann y Thomas Tuchel, actual seleccionador de Inglaterra, habían sido tratados injustamente por los medios. “Hago el trabajo aunque he oído cómo trataron a Julian, aunque he oído cómo Inglaterra trata a Tuchel”, señaló, sin precisar cuál era exactamente el problema a su juicio.