Después de semanas de incertidumbre, rumores y múltiples destinos posibles, el futuro de LeBron James finalmente está decidido. De acuerdo con el reporte de Shams Charania, el cuatro veces campeón de la NBA firmará con los Philadelphia 76ers por dos temporadas y ocho millones de dólares, con una opción de jugador para la segunda campaña.

El futuro del ‘Rey’ estuvo en el aire prácticamente desde el final de la campaña anterior. Tras la eliminación de los Lakers ante Oklahoma City Thunder, James reconoció que no sabía si volvería para una temporada más e incluso dejó abierta la posibilidad del retiro.

“No sé qué depara el futuro para mí”, declaró después de aquel último partido, en una frase que alimentó todavía más las especulaciones sobre el siguiente paso de su carrera.

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Sin embargo, el 30 de junio llegó la primera noticia: LeBron no continuaría con los Lakers. El propio Rich Paul, su agente, confirmó que James seguiría jugando en la temporada 2026-27, pero con otra franquicia. Así terminó una etapa de ocho años en Los Ángeles, en la que conquistó el campeonato de 2020 y se convirtió en el máximo anotador histórico de la NBA.

A partir de esa fecha, comenzó la carrera de varios equipos por convencer al jugador de 41 años.

Durante las últimas semanas, equipos como los Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Philadelphia 76ers aparecieron entre los principales candidatos para hacerse con sus servicios.

Cada uno ofrecía un atractivo diferente: un posible reencuentro con Stephen Curry, el regreso a Cleveland, una vuelta a Miami o la posibilidad de competir por un campeonato junto a una nueva generación de estrellas.

Los 76ers, finalmente, terminaron por llenarle el ojo. El proyecto le ofrece a LeBron la posibilidad de compartir equipo con jugadores como Joel Embiid, Jaylen Brown y Tyrese Maxey, en una plantilla que busca volver a competir por el campeonato de la Conferencia Este.

La llegada a Philadelphia también representaría un nuevo capítulo en una carrera que parece no tener final. LeBron disputaría su temporada número 24 en la NBA, una cifra sin precedentes, y vestiría la cuarta camiseta de su trayectoria tras pasar por Cleveland, Miami y Los Ángeles.