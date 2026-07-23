Para este semestre, el Estadio Banorte albergará a tres equipos como locales: América, Atlante y Cruz Azul. Algo que no ocurría desde hace mucho tiempo atrás.

Pero en el Nido aseguran que local sólo hay uno y ese será el conjunto azulcrema, quien precisamente mañana visitará de manera administrativa a los Potros del Atlante, quienes vuelven al Coloso de Santa Úrsula para jugar como locales, después de 19 años; no lo hacen desde el Clausura 2007, antes de que se mudaran al Estadio Andrés Quintana Roo. En Cancún.

"Más que presión, jugar en el Estadio Banorte es una motivación porque es nuestra casa. Aunque haya otros equipos ahí, nosotros somos los locales. Es motivante reencontrarnos con nuestra gente y volver a nuestro estadio", lanzó Dagoberto Espinoza, lateral de las Águilas del América.

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🗣️ Dagoberto Espinoza explica el rol y el apoyo que tienen sobre La Bomba 💣 pic.twitter.com/qcFuQ46CbU — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 24, 2026

Sobre la plantilla con la que cuentan para encarar el semestre que ya iniciaron con victoria sobre el Querétaro en la Jornada 1, Dagoberto mandó "la bolita" a la directiva; sin embargo, negó que haya presión para los jóvenes.

"Presión no hay. Estamos muy enfocados en lo nuestro y en el partido. El tema de los refuerzos le corresponde a la directiva; nosotros tenemos un plantel completo y centrado en los partidos que vienen. No hay tanta presión en el grupo", aseveró el futbolista de 22 años.

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Al contrario, que aún no existan refuerzos es un tema de motivación para los más jóvenes, quienes han esperado por mucho tiempo las oportunidades. En todo el año futbolístico que pasó, América fue el único equipo que no realizó debuts.

"Lleguen refuerzos o no, hay que trabajar duro. Cada quien debe hacer la labor que le corresponde. No vamos a jugar diferente por ello; al contrario, hay que aprovechar la oportunidad en todo momento", concluyó, Dagoberto Espinoza sobre las oportunidades con Guillermo Almada.