A pocos días de que ruede el balón en el Apertura 2026, la Liga Femenil BBVA se prepara para entrar en una nueva etapa con la implementación de un formato de competencia que promete modificar de manera significativa el desarrollo del torneo.

La apuesta de los directivos busca atender una de las principales demandas de jugadoras y cuerpos técnicos: reducir la carga de partidos y adaptar mejor el calendario a los compromisos internacionales.

La reestructuración marcará un cambio importante respecto a los torneos anteriores, ya que los 18 clubes participantes dejarán de competir bajo el esquema tradicional para quedar divididos en dos grupos de nueve equipos. A partir de esta distribución, las escuadras deberán imponerse a sus rivales directos para mantenerse en la pelea por los boletos a la fase final.

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¡MUCHA ATENCIÓN AL NUEVO FORMATO! 🧐🇲🇽⚽



Así se jugará el Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, estrenando dos grupos y 14 partidos de fase regular por equipo. pic.twitter.com/jYo19pmXAs — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 24, 2026

Además de ofrecer una competencia más equilibrada, el nuevo sistema pretende optimizar las fechas FIFA y facilitar la gestión física de las futbolistas a lo largo de la temporada. Bajo este modelo, cada equipo disputará un total de 14 encuentros: ocho ante clubes de su mismo sector y seis frente a rivales del grupo opuesto.

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"Estamos haciendo una reforma, eliminamos las jornadas dobles y conectamos mejor con la afición", mencionó en la presentación Mikel Arriola, Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y Presidente Ejecutivo de la Liga MX.

ASÍ QUEDARON LOS GRUPOS

En el Grupo A quedaron ubicados Tigres, Rayadas, Toluca, Cruz Azul, FC Juárez, Atlético de San Luis, Querétaro, Atlante y Santos.

Por su parte, el Grupo B estará conformado por América, Chivas, Pachuca, Pumas, Tijuana, León, Atlas, Puebla y Necaxa.