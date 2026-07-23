Con Guillermo Almada en el banquillo del América, las Águilas han dejado atrás una etapa laureada bajo el mando del brasileño André Jardine.

Fueron seis títulos (tres de Liga MX) los que cosecharon los azulcrema bajo el mando del sudamericano; sin embargo, al interior del Nido ven con buenos ojos la llegada del estratega uruguayo para el Apertura 2026, en especial, los jóvenes.

"Probablemente los jóvenes necesitábamos un entrenador que le diera oportunidad a la cantera. Es algo muy importante para el equipo. Nos hemos acoplado bien al profe, nos ayuda mucho a madurar más rápido para afianzarnos en Primera División, algo que no es fácil", declaró Dagoberto Espinoza.

¿Dardo para André Jardine?



Dagoberto Espinoza, canterano del América, reconoce que la llegada de Almada es una motivación para los jóvenes en las Águilas 🦅⚽ pic.twitter.com/qGqZSmTMn1 — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 23, 2026

El lateral canterano de las Águilas del América destacó el cambio de mentalidad y físico con el arribo de Almada. Para el joven mexicano, el cambio "importante" pasa por lo "físico", en comparación al ciclo pasado con Jardine.

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"Es un cambio muy mental y físico. El profe trae otra mentalidad: es más físico, más rápido y con mayor intensidad. Es un cambio importante respecto a lo que veníamos haciendo. El salto de fuerzas básicas al primer equipo ya exige una intensidad distinta, pero con el profe es aún mayor. Sabemos lo fundamental que es mantener ese ritmo diario", aseveró el futbolista de 22 años.

Debutó en 2024 bajo el mando de André y aunque su principal rol es jugar como lateral por la banda derecha, Dagoberto Espinoza no descarta en un futuro asumir un rol más ofensivo con Almada.

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"No he probado posiciones diferentes con el nuevo cuerpo técnico. En fuerzas básicas jugaba como contención, pero por ahora me mantengo como lateral y seguimos trabajando mucho en esa zona", concluyó Espinoza.