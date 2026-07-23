Gilberto Mora confirmó que su irrupción en la élite del futbol no fue casualidad. Después de su participación con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, el mediocampista de apenas 17 años alcanzó una cotización en el mercado

Durante la justa de Norteamerica, el juvenil de los Xolos de Tijuana confirmó que es un futbolista capaz de enfrentarse a cualquiera que se le ponga enfrente dentro del terreno de juego.

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Tras esto, la plataforma especializada Transfermarkt publicó su actualización posterior al Mundial y el crecimiento del futbolista de Xolos de Tijuana resultó uno de los más importantes.

¿Cuál es el valor de Gilberto Mora de acuerdo con el sitio Transfermarkt?

Mora pasó de una valoración de 11.5 millones de dólares a casi 30 millones, un aumento que refleja el impacto que tuvo en el máximo torneo internacional. Para ser más precisos Morita tiene un valor de 28.5 millones de dólares, cifra que lo coloca como el jugador mexicano con mayor valor de mercado en la actualidad.

El talento del juvenil también despertó el interés de varios clubes europeos. Uno de los nombres que más fuerza tomó fue el Borussia Dortmund, institución reconocida por impulsar a jóvenes promesas hacia la élite del futbol mundial.

El histórico exfutbolista alemán Lothar Matthäus confirmó que el conjunto de la Bundesliga ya sigue de cerca al mexicano: "Mora, el mexicano de 17 años, disputó cinco o seis partidos en esta Copa del Mundo. Con apenas 17 años, es el gran talento de México y ya está en la lista de muchos clubes europeos".

Mora comenzó a llamar la atención desde agosto de 2024, cuando debutó con Xolos bajo la dirección técnica de Juan Carlos Osorio, quien apostó por él pese a que apenas tenía 15 años.