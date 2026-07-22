La cuenta regresiva terminó. La Leagues Cup 2026 fue presentada y se declaró lista para una edición que marcará un antes y un después para el certamen. Del 4 de agosto al 6 de septiembre, los 18 clubes de la Liga MX y 18 equipos de la Major League Soccer buscarán el campeonato en una competencia que contará con cuatro partidos oficiales en territorio mexicano.

La incorporación de México como sede representa uno de los cambios más importantes. Los aficionados podrán disfrutar los encuentros entre Toluca contra Seattle Sounders y otro ante Dallas, ambos en el Nemesio Diez; América frente a San Diego FC, en el Banorte; y Tigres contra Vancouver Whitecaps, en el Universitario, con lo que buscan fortalecer el crecimiento del campeonato en ambos lados de la frontera.

Durante la presentación, el exfutbolista Carlos Salcido, embajador de la competencia, recordó la intensidad que siempre existió entre equipos mexicanos y estadounidenses, además de expresar su entusiasmo por la nueva edición.

"Me tocó jugar partidos muy padres, muy intensos y muy emocionantes como jugador contra equipos de Estados Unidos y en esta edicion no creo que sea le excepción", comentó el exelemento de las Chivas.

Salcido también dejó claro que espera un mejor desempeño de los representantes mexicanos, luego de que las tres primeras ediciones quedaron en manos de clubes de la MLS.

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¡Banderazo de salida! 🇲🇽 🇺🇸



Carlos Salcido inicia la presentacion de la Leagues Cup 2026. "Me tocó jugar partidos muy intensos y emocionantes".



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"Necesitamos que ya un club mexicano aparezca en esta Copa, en las ultimas tres ediciones se la han llevado los clubes de Estados Unidos y esperemos que esta se la buena", dijo Salcido.

La organización considera que la rivalidad deportiva entre ambas Ligas es el principal atractivo del torneo. El director ejecutivo de la Leagues Cup, Tom Mayo, destacó el carácter único de la competencia.

"La Leagues Cup es el único torneo oficial en el mundo que enfrenta a dos Ligas profesionales. Eso hace que esta competencia sea única", declaró.

Por su parte, el director deportivo del certamen, Víctor Guevara, aseguró que la esencia del campeonato permanece intacta gracias al choque constante entre clubes mexicanos y estadounidenses.

“La rivalidad entre los equipos de la Liga MX y la MLS es la esencia del torneo. Eso fue lo que aprendimos desde la primera edición y es lo que queremos seguir fortaleciendo año con año", señaló Víctor Guevara. Además, explicó que el formato exige máxima concentración desde el primer silbatazo.

“Aquí no hay margen para relajarse; un empate o una derrota pueden dejar fuera a cualquier equipo“, compartió Guevara.

¿Como se desarrollará la Leagues Cup 2026?

Cada uno de los 36 clubes disputará tres partidos en la fase inicial, siempre contra rivales de la Liga contraria. Después de esa etapa, los equipos volverán a sus respectivos campeonatos nacionales y únicamente los cuatro mejores de cada circuito obtendrán su boleto a la fase de eliminación directa.

Con este formato, 58 de los 66 partidos enfrentarán directamente a clubes de la Liga MX y la MLS, con lo que buscan fortalecer la rivalidad entre ambas Ligas.

Si un encuentro concluye igualado después de los 90 minutos, el vencedor se definirá mediante una tanda de penaltis.

Asi se desarrollarán las fechas de la Leagues Cup 2026:

Del 4 al 13 de agosto, la primera fase con todos los equipos participantes.

Del 25 al 27 de agosto, ocho equipos regresan a disputar los Cuartos de Final.

1 y 2 de septiembre los que avancen jugarán las semifinales.

6 de septiembre se jugará la final, así como el juego por el tercer y cuarto lugar.

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¡Asi se desarrollarán las fechas de la Leagues Cup 2026!

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¿Dónde se podrá ver la Leagues Cup 2026?

Durante la presentacion del torneo, Víctor Guevara adelantó que el certamen internacional será transmitido por televisión abierta atrabes de la señal de Imagen Televisión.