La edición de Norteamérica 2026 dejó una nueva página en la historia de las Copas del Mundo. Kylian Mbappé aprovechó el torneo para superar a Lionel Messi y convertirse en el máximo goleador histórico de la competición.

El francés llegó a 22 goles en Mundiales, y dejó atrás los 21 tantos de Messi, quien terminó como el segundo máximo goleador de todos los tiempos. Mbappé consiguió alcanzar esa cifra en apenas 22 partidos, mientras que el argentino necesitó 31 encuentros.

La selección de Francia se despide del Mundial de 2026, tras caer ante España - Foto: Imago7

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Lista histórica de máximos goleadores en Mundiales

Kylian Mbappé — Francia: 22 goles Lionel Messi — Argentina: 21 goles Miroslav Klose — Alemania: 16 goles Ronaldo Nazário — Brasil: 15 goles Gerd Müller — Alemania: 14 goles Harry Kane — Inglaterra: 14 goles Just Fontaine — Francia: 13 goles Pelé — Brasil: 12 goles

El nuevo récord de Mbappé resulta todavía más impresionante por la velocidad con la que llegó a la cima. El delantero francés apenas ha disputado tres Copas del Mundo y, con 22 partidos, ya dejó atrás a jugadores que necesitaron muchas más apariciones para construir su legado.

Además, el atacante francés terminó el Mundial 2026 como campeón de goleo, con 10 anotaciones durante el torneo, y se convirtió en el primer futbolista en ganar la Bota de Oro en dos Mundiales consecutivos.

Ahora, surge la pregunta de cuánto más puede aumentar su récord. Actualmente tiene 27 años y, si mantiene su nivel, todavía podría disputar más Copas del Mundo. Por lo pronto, ya superó a Messi, quien muy probablemente disputó su último partido en Mundiales en la final ante España.