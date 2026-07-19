La conquista de España en la final de la Copa del Mundo frente a Argentina quedó acompañada por una escena que generó polémica alrededor del planeta.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atrajo parte de los reflectores al permanecer sobre el escenario durante la ceremonia de premiación, justo cuando el conjunto español recibió y levantó el trofeo de campeón.

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El mandatario estadounidense apareció en el césped acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aunque su presencia provocó abucheos entre un sector de los aficionados presentes en el estadio.

Aun así, Trump mantuvo una actitud relajada durante el protocolo posterior al encuentro.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando Infantino intentó conducirlo fuera del escenario para dejar el protagonismo a los nuevos monarcas del mundo.

Sin embargo, Trump permaneció unos instantes junto a los futbolistas españoles mientras estos celebraban con la copa en alto. Incluso realizó una breve versión de su característico baile frente a los integrantes del plantel.

President Donald J. Trump presents the World Cup Trophy to Spain, the 2026 @FIFAWorldCup Champions! 🏆 pic.twitter.com/SHsoBhYm1b — The White House (@WhiteHouse) July 19, 2026

Durante el encuentro ocupó un lugar privilegiado en el palco, acompañado por Gianni Infantino y la primera dama, Melania Trump.

El mandatario estadounidense también compartió espacio con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, representantes de los otros países organizadores de la Copa del Mundo. Aunque las relaciones políticas entre ellos atraviesan diferencias, los tres sostuvieron breves intercambios durante la jornada.