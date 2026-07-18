El portero de la Selección Argentina, Emiliano Martínez “El Dibu”, sufrió una fractura en el dedo anular de la mano derecha previo al Mundial 2026, pero negó operarse para poder estar en la Copa del Mundo.

La Albiceleste está a la puerta de la historia y a 90 minutos de convertirse en bicampeones del mundo; algo que no ocurre desde 1962 cuando lo consiguió Chile. Por lo que el meta argentino prefirió estar con su equipo.

Sin embargo, no ha sido sencillo para el Dibu. Asegura que los dolores son constantes e incómodos y reveló que a dos días del inicio de la Copa del Mundo “parecía manco”.

Lee también Erik Lira le cierra la puerta a Rayados y confirma que su próximo equipo será en Europa

“Todavía me duele todos los días, sabía que me iba a doler, evité la operación, todos los especialistas de mano que busqué, todos me dijeron que me tenía que operar. La fase de grupo me afectó, pero hoy en día ya no pienso, desde Egipto, sinceramente me siento muchísimo mejor”, declaró Martínez.

A diferencia del Mundial de Qatar 2022, Emiliano ha tenido un papel menos protagónico, situación que aplaude y prefiere únicamente darle calma a sus compañeros durante el partido.

“Cuando te dicen, ganando una final, que te pierdes la fase de grupos por un dedo roto, se te llenan la cabeza de preguntas, a dos días del inicio me lanzaba con una mano, parecía manco”, adelantó.

La Selección de Argentina escucha las órdenes de Lionel Scaloni, durante la semifinal del Mundial de 2026 ante Inglaterra - Foto: AFP

“A mí no me afecta nada, yo nunca quiero ser el rol protagónico, creo que en Copa América me tocó una vez, pero ahora, Inglaterra nos atacó mucho y salimos adelante con la presión. Nunca busco ser protagonista”, agregó el portero del Aston Villa.