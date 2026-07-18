El Mundial 2026 está a punto de llegar a su fin y, antes de conocer al campeón entre España y Argentina, Francia e Inglaterra se enfrentarán por el tercer lugar de la Copa del Mundo.

Ambas selecciones se quedaron a un paso de disputar la gran final. Francia cayó 0-2 ante España en las semifinales, mientras que Inglaterra perdió 1-2 frente a Argentina en un partido que se le escapó en los últimos minutos.

Ahora, los dos equipos buscarán cerrar su participación en el torneo con una victoria y quedarse con la medalla de bronce.

La selección de Francia se despide del Mundial de 2026, tras caer ante España - Foto: Imago7

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¿CUÁNDO JUEGAN FRANCIA VS INGLATERRA?

El partido por el tercer lugar del Mundial 2026 se disputará este sábado 18 de julio.

El encuentro comenzará en punto de las 15:00 horas, tiempo del centro de México.

El duelo se llevará a cabo en el Estadio de Miami, en Florida, Estados Unidos.

¿DÓNDE VER FRANCIA VS INGLATERRA?

El partido por el tercer lugar del Mundial 2026 podrá verse en México exclusivamente a través de ViX, mediante el Pase Mundial.

No habrá transmisión por televisión abierta ni por televisión de paga en el país, por lo que será necesario contar con el acceso correspondiente a la plataforma para ver el encuentro en vivo.

Así, Francia e Inglaterra buscarán cerrar con una victoria un Mundial en el que ambas selecciones estuvieron muy cerca de disputar el partido más importante del torneo.