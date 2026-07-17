Enfrentar a Lionel Messi no es cosa menor para Luis de la Fuente. El técnico de la selección de España sabe, desde categorías inferiores, lo que es medirse a La Pulga.

El estratega de la selección de España recordó una anécdota cuando lo enfrentó en categorías menores y le hizo cuatro goles a su equipo, el Sevilla. La moraleja: Ponerle o no marca personal, no siempre resulta.

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“Os voy a contar una cosa muy graciosa. Hablando de Messi. Yo estaba entrenando en el Sevilla FC, en División de Honor y jugamos un partido de Copa del Rey contra el Barcelona y fuimos; me habían hablado muy bien de un chico que se llamaba Messi. Bueno, pues evidentemente le hicimos al principio un marcaje individual”, comenzó el relato.

“En el minuto 70, íbamos empate a cero y cuando le sacaron una tarjeta al jugador que le estaba marcando, le cambié… en 15 minutos nos metió a cuatro goles. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué le vamos a poner marcaje individual? No. ¿Que vamos a estar muy atentos de él? Sí”, explicó.

Pide respetar el proceso de Lamine Yamal

Para De La Fuente, tiene un talento descomunal y hoy, enfrenta al que podría ser su heredero: Lamine Yamal; sin embargo, el estratega español pide respetar el proceso de su joya.

"Lamine tiene que ser Lamine; Messi es un jugador irrepetible, es un talento descomunal y un ejemplo para los deportistas más jóvenes; su actitud, su comportamiento, con la edad que tiene en este Mundial que está haciendo tan espectacular, me parece un ejemplo", declaró el estratega europeo.

"Pero Lamine tiene que ser Lamine, de la mejor manera en que podemos ayudarle es apoyándole, ayudándole a que siga siendo el que hemos conocido porque tiene un potencial a futuro excepcional", agregó sobre el futbolista de 19 años.

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Sobre lo que será el duelo del próximo domingo, Luis de la Fuente calificó el choque frente a la Albiceleste de Lionel Scaloni como un "grandísimo espectáculo".

"Hay dos súper selecciones, dos súper equipos con muchas similitudes, comportamientos, talento de futbolistas. Va a ser un gran espectáculo para todos los que asistan", declaró en conferencia de prensa, el experimentado estratega.

Luis de la Fuente prefiere no entrar en polémicas

De la Fuente optó por no entrar en polémicas sobre el estilo de juego de la selección argentina, calificado por muchos como provocador. El timonel de La Furia destacó que el talento será la diferencia y dejó lo demás en el trabajo de los árbitros.

"Cada uno intentará llevar al juego a donde nos interese, pero en un planteamiento primero, los dos lo haremos donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane en cualquiera otra circunstancia. Los árbitros están para que nos ayuden a nosotros, pero también al espectáculo, como del nivel que espera una Final del Mundo", concluyó.