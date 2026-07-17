El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la Copa del Mundo de 2026 marcó un antes y un después para el deporte al alcanzar cifras históricas de asistencia y audiencia.

Durante una recepción celebrada en la Torre Trump, en Nueva York, el mandatario afirmó que el torneo se convirtió en "el más grande de la historia" y aprovechó el momento para lanzar una propuesta que sorprendió a los asistentes.

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¿Qué dijo Donald Trump sobre dejar fuera a México como sede de una nueva Copa del Mundo?

"Sugiero, porque ha sido tan exitoso (...) lo que deberíamos hacer es elegir a Estados Unidos de nuevo, y dejar a México y Canadá fuera. Fue bonito tenerlos. Pero elegimos a alguien más para el siguiente", dijo el mandatario ante invitados y representantes de la FIFA.

Trump compartió el acto con el presidente del organismo rector del futbol mundial, Gianni Infantino, quien dedicó varios elogios al mandatario y resaltó que la misión de la FIFA consiste en llevar alegría al mundo mediante el deporte.

Trump reveló una ocurrencia atribuida a Infantino sobre una futura candidatura compartida entre Estados Unidos y China.

"Gianni tuvo otra idea, dijo que podemos tener a China y EE.UU. la próxima vez, así podemos tener un bonito y corto vuelo entre partidos. A los jugadores les encantaría", comentó entre risas y en tono de broma.

El presidente estadounidense también presumió los números que, según explicó, consolidan al torneo como el de mayor convocatoria en la historia. De acuerdo con sus cifras, la Copa del Mundo reunió a 6.5 millones de aficionados en los estadios y alcanzó 6 millones de espectadores, registros que calificó como inéditos.

Otro momento de su intervención recordó la polémica expulsión del delantero estadounidense Folarin Balogun.

"Me vi forzado a llamar a Gianni y hacer una recomendación (...). ¡Dejen que ese tipo termine el partido! No, no dije eso. Dije: me gustaría poner una queja. No sabía qué iba a pasar, pero es mejor cómo salió todo, porque no hay controversia: ganaron el partido", relató.

Antes de concluir su discurso, Trump deseó éxito a España y Argentina para la final en el estadio MetLife, aunque evitó revelar a su favorito. "Que gane el mejor equipo", expresó.