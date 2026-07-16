Cabo Verde se convirtió en una de las grandes historias del Mundial al firmar una estadística que pocos imaginaban al inicio del torneo.

Aunque no logró avanzar hasta las últimas instancias, la selección africana puede presumir haber sido el único equipo que no fue derrotado por España ni por Argentina durante los 90 minutos reglamentarios, un dato que cobra todavía más relevancia al tratarse de los dos finalistas de la competencia.

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Con una propuesta valiente y un orden táctico que sorprendió a propios y extraños, el conjunto caboverdiano se ganó el respeto del mundo del futbol. Lejos de conformarse con competir, el equipo mostró personalidad frente a rivales de mayor tradición.

A lo largo del torneo, España y Argentina superaron a varios de los mejores equipos del planeta para instalarse en la gran final. Sin embargo, ninguno de los dos pudo imponerse a Cabo Verde en el tiempo reglamentario, al igual (0-0) y (1-1) respectivamente.

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El logro también representa un momento histórico para el futbol de Cabo Verde, una nación que ha ido creciendo de manera constante en los últimos años. La actuación mundialista no sólo dejó resultados destacados, sino que también permitió que varios de sus futbolistas captaran la atención internacional gracias a su desempeño en el torneo.