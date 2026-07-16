La lucha por el tercer lugar de la Copa del Mundo 2026 también ha despertado un enorme interés entre los aficionados, especialmente por el enfrentamiento entre dos selecciones que llegaron al torneo con aspiraciones de conquistar el título.

Francia e Inglaterra buscarán cerrar su participación con una victoria que les permita despedirse del certamen con un lugar en el podio mundialista.Tomando en cuenta el desempeño mostrado a lo largo del torneo, así como los antecedentes recientes entre ambas selecciones, los modelos de predicción apuntan a un duelo sumamente equilibrado y con escasas diferencias entre los contendientes.

Lee también Cabo Verde, la única selección que no perdió en 90 minutos ante España y ArgentinaSin embargo, de acuerdo con el estudio el favorito es Inglaterra, que pese a caer ante Argentina en semifinales, dejaron una imagen sólida en gran parte del torneo.

La última vez que Francia e Inglaterra se enfrentaron en un partido oficial fue en los cuartos de final de Qatar 2022. En aquella ocasión, los franceses se impusieron 2-1 gracias a los goles de Aurélien Tchouaméni y Olivier Giroud, resultado que dejó fuera a los ingleses y encaminó a los galos hasta la final de la Copa del Mundo.