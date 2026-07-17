Una constante de los periodistas hacia Rodri en conferencia de prensa fueron las provocaciones del futbolista argentino y su hambre por ganar, aún cuando el panorama parece adverso para ellos.

Pero Rodrigo Hernández, capitán de la Selección Española, asegura que están preparados para lo que venga en la Final de la Copa del Mundo ante la Albiceleste de Lionel Scaloni.

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"Me gusta pensar que es una selección que dará el máximo y que no va por ese tipo de caminos sino más por el ser contundentes, ser agresivos, pero por si lo que sea entramos por esa fase del juego evidentemente hacer caso omiso y hacer lo que se nos da bien, a lo nuestro y no entrar en provocaciones", lanzó el mediocampista español.

El futbolista del Manchester City y Balón de Oro en 2024, destacó el carácter competitivo de la selección sudamericana, pero advirtió que La Furia debe mostrar ambición para ganar la Copa del Mundo, el próximo domingo en New York.

"Eso habla de un carácter muy competitivo que tiene esa selección, remontar situaciones adversas con personalidad y eso lo tenemos en cuenta el tipo de equipo que es. Trataremos de hacerles daño de la manera que creemos y el partido puede pasar por muchas circunstancias pero hay que tener ganas de ir por el partido, mostrar ambición por la Copa del Mundo, conquistar y ser ambiciosos con ser nosotros mismos en el partido", aseveró.

En España tienen muy claro el tipo de equipo que es Argentina 🇪🇸🔥



🗣️ "Hay que tener ganas de conquistar la Copa del Mundo y ser ambiciosos" pic.twitter.com/MR83R2E7bQ — De10Sports (@De10Sports) July 18, 2026

Rodri: Messi es el mejor de todos los tiempos

No tiene duda, para Rodrigo Hernández, Lionel Messi es el mejor jugador de todos los tiempos, pero considera que Argentina es más peligrosa que solamente por La Pulga.

"Messi... no creo que haga falta expresar lo que es como jugador y lo que significa para Argentina. Para mí es el mejor jugador de todos los tiempos y ha sido capaz de liderar a su selección y llevarla a la Final, pero Argentina es más que sólo Lionel Messi, son jugadores de altísimo nivel", declaró el volante español.

Asimismo, el futbolista de 30 años destacó que tanto Argentina como España son los equipos que mejor juegaron colectivamente en toda la Copa del Mundo.

"Creo que somos los equipos que mejor jugamos de manera colectiva. Evidentemente hay que tener en cuenta a Leo, pero también a muchos otros", concluyó Rodri.