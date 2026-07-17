La final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, entre España y Argentina, contará con la presencia de un árbitro mexicano.

El silbante tricolor, de 31 años, fue eligido como Stand-By VAR de reserva (SBVAR), es decir, estará presente por si alguno de los integrantes de la cabina debe ser reemplazado, pero no tendrá injerencia directa en las acciones que sean revisadas.

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Su nombramiento para el partido que definirá al campeón del mundo no pasó desapercibido y fue calificado, por la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), como un "orgullo mexicano".

¿Quién es el árbitro mexicano que estará en la Final del Mundial 2026?

Guillermo Pacheco Larios fue designado por la Comisión de Árbitros de la FIFA para formar parte del equipo del VAR.

El originario de Sonora acompañará, en la sala del VAR, a la nicaragüense Tatiana Guzman (SBVAR), al catarí Khamis Al-Marri (SBVAR), al colombiano Nicolás Gallo (AVAR) y al alemán Bastian Dankert (VAR).

Sobre el terreno de juego estará la tripleta eslovena, encabezada por Slavko Vincic (árbitro central), Tomaz Klancnik (árbitro asistente uno) y Andraz Kovacic (árbitro asistente dos).

El cuarto y quinto árbitro será Adham Makhadmeh y Mohammad Alkalaf, respectivamente; ambos de Jordania.

Para Pacheco Larios, la disputa por el título representará su decimoprimera aparición en este Mundial, todos siendo parte del VAR.

En seis ocasiones fue el árbtiro VAR principal, en dos fue el AVAR (asistente del VAR) y en otras dos fue SVAR (soporte de VAR).

El de Nogales tendrá el orgullo de terminar como el árbitro mexicano con más participaciones en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.