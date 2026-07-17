No todos los futbolistas de la Selección Mexicana que dirige Javier Aguirre, tuvieron el mismo protagonismo durante el Mundial 2026.

Mientras algunos fueron titulares indiscutibles y acumularon una gran cantidad de minutos, otros tuvieron que conformarse con apariciones muy breves o, en el caso de uno de ellos, ni siquiera pudieron entrar a la cancha.

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Los cinco jugadores del Tri que menos minutos disputaron durante la Copa del Mundo

Carlos Acevedo (O minutos): El arquero no tuvo participación durante el torneo y se quedó sin sumar minutos en la competencia mundialista. César Huerta (6minutos): El futbolista tuvo una aparición muy breve, con apenas seis minutos disputados en el Mundial. Alexis Vega (11 minutos): El atacante apenas pudo participar durante 11 minutos en la Copa del Mundo. Debido en gran parte a su lesión de rodilla. Guillermo Ochoa (12 minutos): El histórico guardameta mexicano tuvo una participación limitada e incluso como homenaje ante Chequia, y solamente estuvo 12 minutos sobre el terreno de juego. Armando ‘Hormiga’ González (14 minutos): El de Chivas completó la lista de los cinco jugadores con menor participación del conjunto mexicano en el Mundial 2026.

La Hormiga González ya ha sido llamado a la Selección Mayor de México. Foto: hormiga_glez

Así, mientras algunos futbolistas se convirtieron en piezas fundamentales del equipo durante la competencia, estos cinco tuvieron una participación mucho más limitada.

Acevedo fue el único que terminó el torneo sin sumar minutos, mientras que el resto tuvo apariciones de entre seis y 14 minutos.