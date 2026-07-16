La pretemporada de Xolos de Tijuana trajo una novedad importante fuera del terreno de juego.

El director técnico Sebastián "Loco" Abreu confirmó la incorporación de un nuevo integrante a su cuerpo técnico, una decisión que fortalece el proyecto deportivo del club de cara al siguiente torneo de la Liga MX.

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El nuevo auxiliar cuenta con una trayectoria ligada al desarrollo de futbolistas dentro de la institución fronteriza.

Su trabajo en las categorías juveniles permitió el crecimiento de varios elementos que hoy forman parte de los planes del primer equipo, motivo por el que ahora recibirá su primera oportunidad en el máximo circuito.

¿Quién es el padre de una estrella del Tricolor en el Mundial 2026 ue se integra a Xolos?

El técnico se refería a Gilberto Mora Olayo, quien desde este torneo formará parte del cuerpo técnico de Xolos. Además de su experiencia como formador, es el padre de Gilberto Mora, seleccionado de México en la Copa del Mundo de 2026 y una de las principales promesas del club fronterizo.

Durante una entrevista con Claro Sports, el estratega uruguayo explicó las razones que respaldan esta decisión y recordó con simpatía la etapa del nuevo integrante como jugador profesional en el futbol mexicano.

"Incorporamos al cuerpo técnico a Gil Mora, a 'la magia', porque él era 'la magia' de verdad, ese tenía magia. Después vino 'Gilito', pero el de la magia de verdad era el papá", dijo.

La incorporación también genera una situación poco habitual dentro del plantel. Padre e hijo compartirán el día a día en el primer equipo, aunque cada uno desempeñará funciones distintas dentro de la institución.

La historia se repetirá con la familia Abreu. Sebastián "Loco" Abreu dirigirá desde el banquillo, mientras que su hijo, Diego Abreu, buscará consolidarse como atacante del equipo. Así, Xolos reunirá dos dinastías familiares en una misma plantilla, una coincidencia que añade un ingrediente especial al nuevo proyecto del conjunto de Tijuana.