El nombre de Gilberto Mora continúa entre los temas más relevantes del futbol mexicano después del impacto que causó con la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo 2026.

El joven elemento de Xolos despertó el interés de clubes europeos gracias a sus actuaciones, aunque su representante considera que el siguiente paso debe tomarse con paciencia.

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Rafaela Pimenta, agente del futbolista, habló sobre el presente del mediocampista y dejó claro que el reconocimiento obtenido en el Mundial no debe convertirse en una carga para un jugador que apenas inicia su carrera profesional.

En charla con TUDN, la representante elogió tanto las condiciones del mexicano como la personalidad que mostró en escenarios de máxima exigencia.

"Me encantó su participación en el Mundial y los aficionados en relación a él, fue todo muy fantástico. Es un chico, pero ya es un hombre al mismo tiempo. No puede jugar en el Azteca como él lo ha hecho. Tiene una madurez y una calidad increíble", dijo.

Las declaraciones también dejaron un mensaje para quienes ya colocan a Mora como el próximo referente del combinado nacional. Pimenta considera que el entusiasmo alrededor del futbolista debe administrarse para evitar responsabilidades que todavía no le corresponden.

"No me parece bien que pongamos a México en sus hombros. No porque él no quiera esa responsabilidad, sino porque no necesitamos ponerle esta presión a Gil. Tenemos que dejar que vaya un paso a la vez", añadió.

Respecto a un posible fichaje en Europa, la representante afirmó que las condiciones deportivas del jugador ya son suficientes para competir en cualquier liga importante. Sin embargo, señaló que el aspecto más importante será elegir el momento adecuado para dar ese salto.

"La más grande decisión es cuándo hacerlo. Tiene que estar listo como persona", sentenció.

Con apenas 17 años, Gilberto Mora afronta uno de los momentos más importantes de su carrera. Su talento ya convence en el extranjero, pero su entorno apuesta por un desarrollo sin prisas para aumentar las posibilidades de éxito en el futbol europeo.