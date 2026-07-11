Gilberto Mora puso fin a las especulaciones sobre su futuro inmediato al confirmar que regresará a Xolos de Tijuana una vez concluida su participación con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026.

Después de la eliminación del Tricolor ante Inglaterra por marcador de 3-2 en los octavos de final, el mediocampista expresó su gratitud por el respaldo recibido y dejó claro cuál será su siguiente objetivo.

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El canterano fronterizo firmó un Mundial que elevó su proyección internacional. Su desempeño despertó el interés de diversos clubes europeos, situación que alimentó rumores sobre una posible salida del futbol mexicano durante el próximo mercado de transferencias.

Pese a esas versiones, Mora evitó referirse a supuestos contactos o propuestas del extranjero. En cambio, prefirió enviar un mensaje dirigido a la afición de Tijuana a través de las cuentas del equipo fornterizo, con la intención de fortalecer el vínculo con el club que impulsó su carrera profesional.

¿Qué fue lo que dijo Gilberto Mora en su mensaje a través de las redes sociales?

"Hola a todos mis amigos de Tijuana, espero que estén bien, solo para agradecerles todo su poayo durante este Mundial", dijo.

El futbolista también manifestó que su prioridad consiste en competir por el campeonato de la Liga MX con el conjunto de la frontera durante la siguiente temporada. Además, invitó a los seguidores del equipo a respaldar el proyecto desde las tribunas del Estadio Caliente.

"Ahora toca volver a casa e ir por el título con Xolos así que vamos a necesitar de todo su apoyo en las gradas, los invito a renovar o adquirir el Xolopass y muchas gracias y nos vemos pronto en el Caliente", agregó.