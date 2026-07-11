El Hard Rock Stadium de Miami recibió este sábado a miles de aficionados para el duelo de cuartos de final del Mundial entre Noruega e Inglaterra, pero una de las imágenes que más llamó la atención llegó desde las tribunas con la presencia de Mick Jagger, histórico vocalista de los Rolling Stones.

El legendario músico británico acudió al encuentro apenas un día después del lanzamiento de Foreign Tongues, el nuevo álbum de estudio de la agrupación, una producción que marca el vigésimo quinto disco en la trayectoria de la banda y representa su primer material inédito desde Hackney Diamonds, publicado en 2023.

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La presencia de Jagger aportó un ingrediente especial a un partido de alta intensidad que reunió a dos selecciones europeas con el objetivo de asegurar un lugar entre las cuatro mejores del torneo.

Otro de los invitados destacados fue David Beckham, excapitán de la selección inglesa y actual copropietario del Inter Miami, quien aprovechó su estancia en la ciudad para apoyar a su país desde las gradas del inmueble.

El vencedor de este compromiso avanzará a las semifinales del Mundial, instancia en la que enfrentará el próximo miércoles en Atlanta al ganador del duelo entre Suiza y Argentina. La expectativa crece conforme el torneo entra en su etapa decisiva, con figuras del deporte y del entretenimiento que aprovechan la ocasión para disfrutar del espectaculo desde las tribunas.

El nuevo trabajo discográfico nació en Londres, ciudad donde la agrupación grabó las 14 canciones que conforman el álbum en un periodo cercano a un mes. La producción apuesta por temas con energía, ironía y una visión crítica sobre diversos acontecimientos del mundo, elementos que despertaron gran expectativa entre los seguidores del grupo.