La FIFA hizo un balance favorable de la organización del Mundial 2026 en territorio mexicano y aseguró que el país respondió de manera sobresaliente al desafío de albergar el torneo más importante del futbol internacional.

Rodrigo Martínez-Celis, director ejecutivo de Seguridad y Protección Civil de la FIFA en México, sostuvo que la competencia permitió demostrar la capacidad nacional para recibir un evento de talla global.

El funcionario destacó que uno de los principales objetivos consistía en cambiar la percepción internacional sobre la seguridad en México, meta que, desde su punto de vista, se alcanzó con éxito.

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"La narrativa que podríamos haber encontrado de que México no estaba listo para organizar un evento como lo organizamos, al momento podemos decir que México sí estaba listo para organizarlo y esa es la imagen que se lleva el mundo", señaló.

Martínez-Celis explicó que la FIFA considera positivo el resultado de la organización en las sedes mexicanas y afirmó que el mejor parámetro para medir ese éxito radica en la sensación mundial posterior al torneo.

"El mejor indicador para nosotros es que hoy el mundo está hablando de lo bien que se llevaron a cabo los partidos en México. Nuestra misión cumplida es que la gente esté hablando del futbol y creo que es el mejor indicador para nosotros", afirmó.

El responsable de Seguridad resaltó el trabajo coordinado entre la FIFA y el Gabinete de Seguridad federal, al considerar que la estrategia permitió garantizar el desarrollo del campeonato sin contratiempos mayores.

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También calificó como una "excelente apertura" el partido inaugural celebrado en el Estadio Ciudad de México, pese a la complejidad logística que representa la capital del país por la movilidad y las manifestaciones masivas.

"El Mundial para México fue un tema de seguridad nacional y de orgullo nacional. Y así fue como trabajamos con ellos", añadió a EFE.

El directivo lamentó el fallecimiento de cinco personas durante los festejos mundialistas y calificó ese hecho como un "terrible incidente", el cual formará parte de la revisión posterior al campeonato para fortalecer futuros protocolos.

Respecto a Guadalajara, indicó que las autoridades locales respondieron de forma adecuada tras los episodios de violencia registrados meses antes del torneo. Además, explicó que la FIFA preparó distintos escenarios de contingencia para garantizar la seguridad de selecciones, aficionados y delegaciones.

Finalmente, Martínez-Celis destacó la hospitalidad de México con todas las selecciones y puso como ejemplo el caso de Irán, que estableció su concentración en Tijuana después de enfrentar dificultades burocráticas y logísticas en Estados Unidos. Según afirmó, la ciudad fronteriza respondió con eficacia y dentro de los lineamientos establecidos por la FIFA.