Ahora que la Selección Mexicana ya está fuera de la Copa del Mundo de 2026, surgen muchos supuestos que hubieran podido cambiar el rumbo del equipo para llegar al ansiado partido de Cuartos de final.

Por ejemplo, en una entrevista reciente, Antonio 'El Turco' Mohamed, quien ha sido vinculado más de una vez con el Tri, habló sobre los errores que cometieron los dirigentes en esta edición de 2026.

Antonio Mohamed. FOTO: Imago7

Lee también Erling Haaland continúa con el “¿Y si sí?" y agradece el apoyo mexicano en el Mundial 2026

¿Qué dijo Antonio Mohamed sobre la Selección Mexicana?

“Yo le cerré la puerta de México. Ellos tendrían que haberme elegido para este Mundial. Estuve entre los candidatos, me reuní con todos, pero no me eligieron”, sentenció de forma contundente el estratega sudamericano.

Además, aseguró que su dirección era una opción viable para el Tri porque ya ha entrenado con la mayoría de futbolistas del plantel.

"Me hubiese gustado dirigirlos, sobre todo porque eran locales. De los 26 convocados, a 15 ya los había dirigido y conozco a la mayoría. Culturalmente, son muy parecidos a los argentinos", aseveró el técnico para el Diario Olé.

Selección Mexicana en festejo de gol, durante el Mundial de 2026 - Foto: Cortesía Caliente.mx

Bajo la dirección de Javier Aguirre, el equipo mexicano consiguió un noveno lugar, y fue eliminado en el estadio Ciudad de México ante Inglaterra en Octavos de final.