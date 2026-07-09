Una nueva era ha comenzado en la Selección Mexicana, con la designación de Rafael Márquez como el nuevo director técnico.

El Káiser se convirtió en el sustituto de Javier Aguirre, a quien acompañó como auxiliar técnico en el proceso de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

A través de un comunicado, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) compartió que la permanencia del ex defensa central en el banquillo del Tricolor y para dar continuidad al “Proyecto Deportivo 2030”, que se estableció desde el 1 de agosto de 2024.

“La designación de Rafael Márquez forma parte de una transición ordenada prevista dentro de la visión institucional de la FMF para dar continuidad al trabajo realizado durante el último ciclo mundialista, fortalecer el desarrollo deportivo de la Selección Nacional de México y afrontar sus próximos compromisos internacionales”, publicó.

Sin embargo, para Rafael Ramos, periodista de ESPN, el cinco veces mundialista como jugador con México no podrá cumplir con el ciclo de cuatro años y explicó sus razones.

“Sigo con mis dudas, no creo que llegue al 2030… no va a llegar por una serie de circunstancias tan propias del proceso de canibalismo del futbol mexicano, se le atraviesa el compromiso inevitable de tener que dirigir Juegos Olímpicos, se la atraviesa la urgencia de reeditar lo que hizo Javier Aguirre: ser campeón de la Copa Oro y de la Nations League”, sentenció.

Además, compartió que Rafa Márquez tendrá que sortear un nuevo reto que es guiar a los futbolistas como su director técnico, ya que antes lo hacía como el líder dentro de la cancha, por lo que no sabe si será capaz de lograrlo.

“Enfrenta un desafío que no es nuevo para él, lo que se refiere a las sedes y la presión, pero sí es nuevo para él teniendo que orientar a cabecitas dispersas como las de los jugadores cuando se tengan que meter a escenarios totalmente agrestes como Estados Unidos, Canadá, etcétera; en todos esos escenarios, va a aprender detalles que, seguramente, como jugador los vivió en la cancha, pero que ahora no se trata de que los asimile, sino de conseguir que a los que dirige puedan entender eso”, añadió.

En Copa al Día, para el canal de YouTube de ESPN, el panelista reiteró que no considera que Rafa Márquez logre cumplir con el objetivo de dirigir a la Selección Mexicana en la próxima Copa del Mundo.

“Insisto: no llega. No porque no tenga capacidad, no porque no tenga jugadores… no llega por el canibalismo propio del futbol mexicano”, manifestó Rafa Ramos.