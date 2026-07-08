Terminó el Mundial de 2026, Javier Aguirre dejó al equipo, y con la llegada de Rafael Márquez al banquillo de la Selección Mexicana, comenzó oficialmente el camino rumbo al Mundial de 2030.

La buena noticia para el “Káiser” es que heredará una base joven que todavía estará en una edad ideal para competir dentro de cuatro años.

Aunque algunos referentes como Raúl Jiménez, que tendrá 39 años, difícilmente llegará, la columna vertebral del Tricolor apunta a mantenerse con futbolistas que hoy ya tienen experiencia internacional y otros que vienen empujando con fuerza.

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Jugadores como Gilberto Mora (21 años), Obed Vargas (24), Mateo Chávez (25), Brian Gutiérrez (27), Armando Gonzalez “Hormiga” (27), Santiago Giménez (29), Erik Lira (30), Raúl “Tala” Rangel (30), Johan Vásquez (31), Roberto Alvarado (31), Alexis Vega (32), Johan Sánchez (32), Edson Álvarez (32), Julián Quiñones (33), César Montes (33), Luis Chávez (34), Orbelín Pineda (34) y Luis Ángel Malagón (34) todavía tendrían edad para formar parte del proyecto rumbo a 2030.

A esa generación también podría sumarse Elías Montiel, mediocampista del Pachuca, quien apenas tendrá 24 años para el Mundial de 2030 y es considerado una de las principales promesas del futbol mexicano gracias a su crecimiento con los Tuzos,

Elías Montiel con Pachuca Foto: Imago7

Si el desarrollo de estos futbolistas continúa y aparecen nuevas figuras en el próximo ciclo mundialista, México podría llegar a 2030 con una de las selecciones más jóvenes y consolidadas de los últimos años, encabezada por Rafa Márquez, quien tendrá cuatro años para darle forma a un proyecto que buscará superar lo conseguido en casa durante 2026.