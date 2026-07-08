La participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 terminó con un dato que pocos esperaban. Aunque el equipo quedó eliminado en los Octavos de final frente a Inglaterra, el rendimiento conseguido a lo largo del torneo le permitió finalizar oficialmente en el noveno lugar de la clasificación general.

El Tricolor sumó 12 puntos en el torneo, producto de cuatro victorias y una derrota, además de registrar 10 goles a favor y solo tres en contra.

Selección Mexicana en festejo de gol, durante el Mundial de 2026 - Foto: Cortesía Caliente.mx

Esos números lo colocaron como la mejor selección entre todas las eliminadas en octavos de final, incluso por encima de equipos como Brasil, Portugal y Colombia.

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Es más, de todo el continente Americano, el Tri quedó como la segunda mejor selección, solo detrás de Argentina, que ya se encuentra en cuartos de final.

Con este resultado, México consiguió la tercera mejor participación de su historia en una Copa del Mundo. Solo los Mundiales de 1970 y 1986, cuando alcanzó los cuartos de final y terminó en el sexto puesto, superan lo realizado por el conjunto dirigido por Javier Aguirre.

Las mejores participaciones de México en los Mundiales

México 1970: 6.º lugar

México 1986: 6.º lugar

Mundial 2026: 9.º lugar

Aunque el objetivo era romper la barrera de los octavos de final, el Mundial de 2026 dejó una actuación que quedará registrada entre las mejores del Tricolor.

El noveno lugar representa el mejor resultado de la Selección Mexicana en casi cuatro décadas y confirma una de las campañas más sólidas de su historia reciente.