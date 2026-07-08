El Mundial de 2026 no solo dejó una actuación histórica para la Selección Mexicana, también cambió la lista de los máximos goleadores del Tricolor en Copas del Mundo.

Gracias a sus cuatro anotaciones durante el torneo, Julián Quiñones igualó en la cima a Javier ‘Chicharito’ Hernández y Luis ‘Matador’ Hernández, quienes también terminaron sus carreras mundialistas con cuatro tantos.

El delantero del Al-Qadsiah necesitó únicamente una Copa del Mundo para alcanzar una marca que los otros dos construyeron a lo largo de varias ediciones.

Lee también Javier Aguirre se desvive en elogios para Rafa Márquez: "La Selección Mexicana está en muy buenas manos"

Otro de los beneficiados fue Raúl Jiménez. El atacante marcó tres goles en el Mundial 2026 y se metió al grupo de futbolistas con tres anotaciones en la historia de México en la máxima justa. Empató a Cuauhtémoc Blanco y Rafael Márquez.

Raúl Jiménez Foto: Imago7

Tabla histórica de goleadores de México en Copas del Mundo

Julián Quiñones – 4 goles

Luis 'Matador' Hernández – 4 goles

Javier 'Chicharito' Hernández – 4 goles

Cuauhtémoc Blanco – 3 goles

Rafael Márquez – 3 goles

Raúl Jiménez – 3 goles

La generación de 2026 logró reescribir parte de la historia del Tricolor. Quiñones ya comparte el primer lugar entre los máximos goleadores mexicanos en Mundiales, mientras que Raúl Jiménez también escaló posiciones para colocarse entre los mejores artilleros que ha tenido la Selección Mexicana en la Copa del Mundo.