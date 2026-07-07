Todo está listo para que comiencen los cuartos de final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Luego de la ronda de octavos, quedaron definidos los duelos que definirán a los semifinalistas de esta edición del Mundial.

Argentina, Bélgica, España, Francia, Inglaterra, Marruecos, Noruega y Suiza son las ocho selecciones que se mantienen con vida y que continúan con el sueño de levantar el trofeo de la justa mundialista.

Brasil, Canadá, Colombia, Egipto, Estados Unidos, México, Paraguay y Portugal fueron las que quedaron eliminadas en la ronda previa.

Ahora, la Albiceleste, los Diablos Rojos, la Roja, les Bleus, los Tres Leones, los Leones del Atlas, los Vikingos y las Cruces Rojas tratarán de consagrarse campeones del mundo.

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Seis representantes de la UEFA (Europa), uno de la Conmebol (Sudamérica) y uno de la CAF (África) disputarán los cuartos de final.

Cabe resaltar que, en Qatar 2022, se vivió algo similar, ya que enter los últimos ocho participantes hubo cinco europeos, dos sudamericanos y uno africano.

De aquella edición, repiten en los cuartos de final Argentina, Francia, Inglaterra y Marruecos.

Para estos cuatro duelos que se disputarán en los próximos días, quedan las siguientes cuatro sedes: Boston, Kansas City, Los Angeles y Miami.

Los compromisos, que definirán a los semifinalistas, se llevarán a cabo del jueves 9 al sábado 11 de julio.

Cabe resaltar que los cuatro partidos serán transmitidos, en nuestro país, por una plataforma de streaming que cuenta con los derechos de los 104 juegos de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Sin embargo, también dos de ellos serán transmitidos por televisión abierta; en espera de que en las próximas horas se anuncien algunas modificaciones.

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¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de los cuartos de final del Mundial 2026?

Francia vs Marruecos

Fecha: Jueves 9 de julio

Hora: 14:00

Estadio: Boston

Transmisión: ViX Premium (Pase Mundial 2026)/Canal 5

España vs vs Bélgica

Fecha: Viernes 10 de julio

Hora: 13:00

Estadio: Los Angeles

Transmisión: ViX Premium (Pase Mundial 2026)

Noruega vs Inglaterra

Fecha: Sábado 11 de julio

Hora: 15:00

Estadio: Miami

Transmisión: ViX Premium (Pase Mundial 2026)/Canal 5

Argentina vs Suiza

Fecha: Sábado 11 de julio

Hora: 19:00

Estadio: Kansas City

Transmisión: ViX Premium (Pase Mundial 2026)















