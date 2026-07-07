A partir del próximo jueves, 9 de julio, iniciarán los Cuartos de Final de la Copa del Mundo de 2026. Las selecciones que continúan con vida en el torneo de la FIFA son Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza.

Los encuentros se extenderán hasta el sábado, 11 de julio. Día en el que se disputará el último partido de dicha instancia eliminatoria para dar paso a las semifinales del Mundial de 2026.

Estos son los cruces que definirán a los semifinalistas de la Copa del Mundo:

Jueves, 9 de julio

Francia vs Marruecos | Estadio Boston | 14:00 horas (tiempo del centro de México).

La selección de Francia superó a Paraguay (0-1) en los Octavos de Final para avanzar hasta los Cuartos de Final, mientras que Marruecos goleó (0-3) a Canadá.

Viernes, 10 de julio

España vs Bélgica | Estadio Los Ángeles | 13:00 horas (tiempo del centro de México).

“La Roja” consiguió su boleto a los Cuartos de Final después derrotar por la mínima (0-1) a Portugal, a la par que Bélgica aplastó (1-4) a Estados Unidos.

Sábado, 11 de julio

Noruega vs Inglaterra | Estadio Miami | 15:00 horas (tiempo del centro de México).

vs | Estadio Miami | 15:00 horas (tiempo del centro de México). Argentina vs Suiza | Estadio Kansas City |19:00 horas (tiempo del centro de México).

Noruega avanzó a los Cuartos de Final después de eliminar (1-2) a Brasil, a la par que Inglaterra derrotó a México (2-3). En la otra llave, Argentina sufrió, pero superó (3-2) a Egipto. Mientras que Suiza superó a Colombia en tanda de penales.

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