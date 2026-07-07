A partir del próximo jueves, 9 de julio, iniciarán los de la Copa del Mundo de 2026. Las selecciones que continúan con vida en el torneo de la FIFA son Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza.

Los encuentros se extenderán hasta el sábado, 11 de julio. Día en el que se disputará el último partido de dicha instancia eliminatoria para dar paso a las semifinales del Mundial de 2026.

Estos son los cruces que definirán a los semifinalistas de la Copa del Mundo:

Jueves, 9 de julio

  • Francia vs Marruecos | Estadio Boston | 14:00 horas (tiempo del centro de México).

La selección de Francia superó a Paraguay (0-1) en los Octavos de Final para avanzar hasta los Cuartos de Final, mientras que Marruecos goleó (0-3) a Canadá.

Viernes, 10 de julio

  • España vs Bélgica | Estadio Los Ángeles | 13:00 horas (tiempo del centro de México).

La Roja” consiguió su boleto a los Cuartos de Final después derrotar por la mínima (0-1) a Portugal, a la par que Bélgica aplastó (1-4) a Estados Unidos.

Sábado, 11 de julio

  • Noruega vs Inglaterra | Estadio Miami | 15:00 horas (tiempo del centro de México).
  • Argentina vs Suiza | Estadio Kansas City |19:00 horas (tiempo del centro de México).

Noruega avanzó a los Cuartos de Final después de eliminar (1-2) a Brasil, a la par que Inglaterra derrotó a México (2-3). En la otra llave, Argentina sufrió, pero superó (3-2) a Egipto. Mientras que Suiza superó a Colombia en tanda de penales.

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