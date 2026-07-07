La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó el martes su apoyo al capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, denunciando las declaraciones "racistas" y "despreciables" de una senadora paraguaya que lo atacó tras los octavos de final del Mundial 2026.

"Las declaraciones racistas y deshumanizantes dirigidas contra el futbolista francés Kylian Mbappé por la senadora paraguaya Celeste Amarilla son despreciables (...) Los incidentes racistas señalados durante la Copa del Mundo (...) reflejan un fenómeno más amplio que afecta al fútbol y, más en general, al deporte", lamentó en un comunicado el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado, Thameen Al-Kheetan.

Los fiscales franceses han abierto una investigación por insulto público agravado e incitación al odio o a la violencia tras los dichos de Amarilla.

Lee también Javier Aguirre le gritó "F*ck you" a jugador de Inglaterra en pleno partido

La fiscalía de París informó a The Associated Press que inició la investigación el martes, después de que la unidad nacional de lucha contra el odio en internet recibiera una denuncia de la Federación Francesa de Futbol (FFF).

Amarilla, senadora del Partido Liberal Radical Auténtico de Paraguay, publicó una serie de comentarios racistas en esa misma red social después de que Mbappé convirtió el penal decisivo el sábado, en la victoria de Francia sobre Paraguay, burlándose de los orígenes, la crianza, la educación y la apariencia del capitán francés. Francia avanzó a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará a Marruecos el jueves.

Consultada sobre la investigación de los fiscales franceses, Amarilla afirmó que no ha sido notificada formalmente de ningún procedimiento judicial y sostuvo que Francia no tenía base para impulsar un caso en su contra.

“A la Federación Francesa le digo que contraten un abogado antes de hablar disparates,” dijo Amarilla en una rueda de prensa el marres.

La fiscalía de París señaló que “los comentarios presuntamente se hicieron debido al origen, etnia, nacionalidad, raza o religión reales o percibidos de la víctima”. Estos delitos se castigaban con hasta un año de prisión y una multa de 45 mil euros (51 mil dólares).

Mbappé calificó a Amarilla como una “mujer despreciable” que era “indigna” de su cargo en el Congreso de Paraguay.

“Por su imprudencia y su racismo descarado, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante este Mundial”, escribió Mbappé en la red social X.

Amarilla exigió una disculpa al futbolista y amenazó con iniciar una demanda por "Violencia de género".