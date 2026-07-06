Después de albergar cinco partidos y volver a colocarse en el centro de la escena internacional, el legendario Estadio Azteca bajó el telón a su participación en la Copa del Mundo, despidiéndose entre emociones encontradas y el reconocimiento de millones de aficionados.

El césped, que durante décadas vio coronarse a leyendas y protagonizar encuentros imborrables, volvió a ser escenario de momentos que quedarán grabados, siendo la Selección Mexicana la encargada de jugar ese último duelo.

En medio de ese ambiente cargado de nostalgia, Emilio Azcárraga, uno de los empresarios más influyentes del país y pieza clave para que México volviera a recibir la máxima justa de la FIFA, utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje de agradecimiento.

Las palabras de Azcárraga, quien siguió de cerca cada etapa para que el Estadio Azteca estuviera a la altura de una nueva Copa del Mundo y recibiera de la mejor manera a miles de aficionados, estuvieron dedicadas a su familia, a la afición mexicana y a la Selección Nacional, reconociendo el esfuerzo de todos los que formaron parte de esta histórica cita mundialista.

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"Me es difícil encontrar las palabras para expresar todo el agradecimiento que siento. A la vida, primero, por la gran suerte de haber nacido en este gran país y la oportunidad de realizar el sueño de traer una tercera Copa del Mundo A mi familia por perseguir este sueño juntos y a mi padre por construir La Catedral del Futbol. A la selección nacional por habernos hecho vibrar con cada triunfo, por contagiarnos con la alegría y el sentido de familia que ustedes construyeron y que les permitió ir creciendo la esperanza en torno a su desempeño. Convirtieron la presión en energía positiva que hizo reacción en cadena con todo una nación. Hicieron de sus monólogos interiores una conversación que se amplió más allá del vestidor e inspiró a que todo un país se sintiera unido. Cada paso que dieron lo dieron llevándonos a todos en sus hombros y hoy podemos decir que no hay quien vista la camiseta de México que no sienta un orgullo profundo por lo que ustedes lograron", escribió.

Al final de sus palabras, Azcárraga se tomó un momento para aplaudir el comportamiento de los aficionados y recordar una de las frases que en su opinión quedó grabada para la eternidad.

"Finalmente, lo más importante, a la afición mexicana por lograr que a México se le reconozca como el bastión de este evento. el himno, el júbilo, el entonar el cielito lindo, el abrazo entre extraños, los memes, el pato Merlin, la espuma, el grito desenfrenado, la bandera en todos lados, El quiere volar!! Que aunque dura solo unos segundos …Yo me lo llevo para toda la vida!", finalizó.

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