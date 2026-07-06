La derrota de la Selección Mexicana frente a Inglaterra dejó un gran aprendizaje en los 26 futbolistas del Tricolor, pero también, una conexión con la afición que no se veía desde hace mucho tiempo.

Para Israel Reyes, defensor de México, algo que dejó esta Copa del Mundo 2026 fue la reconciliación de la fanaticada tricolor, situación que considera, les ayudará para lo que venga en el futuro próximo.

“Hicimos una unión con la gente, una familia y creo que este Mundial fue algo único para nosotros viviéndolo desde adentro. La gente lo sintió así, todo el país y al final esto es una semillita que confío nos ayudará bastante para el futuro”, declaró el futbolista del América.

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“Hace unos años se hablaba muy distinto de lo que era la Selección. Nos tocaron momentos muy negros estando aquí o en Estados Unidos, que no conectábamos con nuestra gente, con nosotros mismos como compañeros y creo que eso se quedó atrás”, agregó el lateral mexicano.

Después del dolor que dejó la derrota ante Inglaterra en el estadio Ciudad de México, Israel confía en mantener el trabajo realizado en la Copa del Mundo 2026 para las próximas competencias.

“Estamos con mucha ilusión de crecer. Nos toca vivir esto, lo que toque doler, pero hay que crecer, avanzar y confiamos en que haremos un grande papel en todo lo que venga”, mencionó Reyes.

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Llegar a Octavos de Final no era el objetivo principal de este equipo comandado por Javier Aguirre, pero el zaguero de las Águilas considera que el equipo estuvo a la altura de lo plantado en muchos momentos de su participación mundialista.

“Se mostraron cosas que no se venían haciendo últimamente, se mostraron destellos muy grandes, no sólo en este partido sino durante todo el torneo, creo que estuvimos a la altura en muchos momentos de cómo queríamos representar a nuestra Selección, de lo que queríamos trazar en el camino”, concluyó.

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