César Arturo Ramos Palazuelos ya debutó en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 y escribió su nombre con letras de oro en la historia del arbitraje mexicano.

El experimentado silbante fue designado para impartir justicia en el partido entre Irán y Nueva Zelanda, en el estadio Los Ángeles, correspondiente al Grupo G.

Con este encuentro, Culichi alcanzó un doble récord en el torneo de selecciones más importante del planeta.

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Primero, igualó a Marco Antonio Rodríguez como el árbitro central tricolor con la mayor cantidad de Mundiales dirigidos (tres).

Chiquimarco estuvo presente en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 ; en total, silbó en siete juegos a lo largo de las tres ediciones.

Incluso, tuvo la oportunidad de estar en una semifinal (Alemania 7-1 Brasil), en su última participación.

Por su parte, César Arturo estuvo en Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026, por lo que alcanzó a Marco Antonio.

Además, este es el octavo compromiso que Ramos Palazuelos dirige en las Copas del Mundo, por lo que igualó a Armando Archundia, quien sostuvo la marca a lo largo de 16 años.

El expresidente de la Comisión de Árbitro de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) arbitró cinco duelos en Alemania 2006 y tres en Sudáfrica 2010; al igual que Chiquimarco, impartió justicia en una semifinal (Alemania 0-2 Italia), en su primera aparición mundialista.

De esta manera, Culichi se convirtió en el tercer árbitro con la mayor cantidad de partidos en la historia de las Copas del Mundo, sólo por detrás del uzbeko Ravshan Irmatov (11) y del argentino Néstor Pitana (nueve).

César Ramos está a sólo tres designaciones de ser el silbante con más juegos dirigidos a lo largo de los 96 años del Mundial.

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Cesar Arturo Ramos y Cristiano Ronaldo Foto: Especial

¿Cuáles son los partidos que ha dirigido César Ramos en sus tres Mundiales?

Rusia 2018

Brasil 1-1 Suiza | Fase de Grupos

Polonia 0-3 Colombia | Fase de Grupos

Uruguay 2-1 Portugal | Octavos de Final

Qatar 2022

Dinamarca 0-0 Túnez | Fase de Grupos

Bélgica 0-2 Marruecos | Fase de Grupos

Portugal 6-1 Suiza | Octavos de Final

Francia 2-0 Marruecos | Semifinal

Norteamérica 2026

Irán vs Nueva Zelanda | Fase de Grupos

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