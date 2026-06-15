Tras su debut en el partido entre Países Bajos y Japón, la árbitra mexicana, Katia Itzel García, tendrá su segunda aparición en esta edición de la Copa del Mundo, el próximo 17 de junio, en Dallas.

El duelo será uno de los más esperados de toda la fase de grupos, entre la selección de Inglaterra y su similar de Croacia.

Selección de Inglaterra sufre terrible robo en plena Copa del Mundo 2026. FOTO: AFP

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Katia Itzel, al igual que en el juego de Países Bajos, fue designada por la FIFA como cuarta árbitra.

Cabe destacar que la silbante tricolor está haciendo historia pura en el Mundial 2026, ya que es la primera árbitra mexicana en participar en la máxima justa del futbol.