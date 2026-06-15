A Virgil van Dijk no le gustan, muchos hinchas han empezado a abuchearlas y para numerosos analistas son dañinas para el espectáculo en el Mundial: las pausas para hidratación, a mitad de cada uno de los periodos, están siendo uno de los momentos más comentados en este arranque del torneo norteamericano.

En total, esas pausas duran seis minutos en el cómputo del partido, en principio para ayudar a los jugadores en un torneo donde muchos partidos se juegan con elevadas temperaturas, pero muchos ven también un interés principalmente comercial porque las televisiones aprovechan para emitir anuncios publicitarios.

"Las pausas de hidratación resultan un poco curiosas", dijo Van Dijk, capitán de Países Bajos, después de empatar 2-2 con Japón el domingo en Dallas, en un estadio con aire acondicionado.

Lee también Mundial 2026: Horario y dónde ver EN VIVO los partidos de HOY, lunes 15 de junio

"Estaba viendo casi todos los partidos hasta hoy y cada vez que se produce un corte comercial es un poco... Bueno, no es algo que me guste y creo que para los espectadores neutrales que estén mirando la televisión tampoco es algo agradable", añadió.

Países Bajos en pausa de hidratación, durante un entrenamiento para el Mundial de 2026 - Foto: AP

También el domingo, los espectadores del triunfo sueco 5-1 sobre Túnez en Monterrey (México) dejaron claro su malestar al abuchear sonoramente cuando llegó la pausa por hidratación en la primera parte.

Igualmente, los hinchas abuchearon esa pausa el lunes en el partido entre España y Cabo Verde, en el estadio de Atlanta, un recinto ultramoderno equipado de aire acondicionado.

Las pausas programadas para beber son un elemento normalmente ajeno al futbol y duran tres minutos cada una, aproximadamente a mitad de cada periodo.

La FIFA afirma que están diseñadas para proteger la salud de los jugadores y que van a tener lugar en todos los partidos del Mundial, sin importar dónde se juegue ni qué tiempo haga.

Ello hizo por ejemplo que se detuviera el partido para esa pausa en el Países Bajos-Japón del domingo a pesar de que el partido se disputaba en unas condiciones cómodas de temperatura, controlada bajo techo.

Corte de ritmo

En un deporte como el futbol, esas pausas tienen además un efecto sobre el juego. Casualidad o no, han sido varios los casos ya en los que un equipo ha tenido un impulso después de un parón, que suele ser aprovechado además por los entrenadores para cambiar la táctica o dar instrucciones.

Curazao asombraba al mundo con un 1-1 provisional en el minuto 21 ante Alemania el domingo en Houston, en otro partido jugado bajo techo. Pero llegó la pausa y a partir de ahí todo cambió: la isla caribeña terminó derrotada 7-1.

Pero también hay defensores de las pausas, como el seleccionador español, Luis De la Fuente, que defiende que el bienestar de los jugadores es lo primordial.

"Me parece una medida acertada en circunstancias de calor (...) Seguiremos las normas. Intentaré no agobiar a los jugadores en las pausas, lo que deben hacer es beber mucho", señaló.

Van Dijk incidió en que la medida debería ser sometida a una cierta flexibilidad, según las condiciones. "Si hace mucho calor, obviamente es bueno. Pero creo que habría que analizarlo partido a partido", sentenció.