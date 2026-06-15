Fuera del mañanero duelo entre España y Cabo Verde, la Copa del Mundo de Norteamérica continúa esta tarde con tres partidos sumamente interesantes.

En punto de de las 13:00 horas, tiempo del Centro de México, Bélgica y Egipto (Grupo G)se verán las caras en el estadio de Seattle, Washington, en un choque de estilos que promete emociones.

Los belgas siguen con una buena generación liderada por Thibaut Courtois, Kevin de Bruyne, Jeremy Doku y más, mientras que los faraones cuentan con jugadores como Mohamed Salah y Omar Marmoush.

Mohamed Salah celebra su anotación en el duelo entre Egipto y Costa de Marfil de la Copa Africana de Naciones. FOTO: AP

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Después, a las 4:00 pm, Uruguay buscará debutar con triunfo ante Arabia Saudita en el estadio de Miami, correspondiente al Grupo H.

Finalmente, en punto de las 19:00 horas, Irán, que tanto ha dado de qué hablar por los problemas con Estados Unidos, jugará en Los Ángeles ante Nueva Zelanda.

Selección de Irán, durante los partidos clasificatorios para el Mundial de 2026 - Foto: EFE

¿Por dónde ver los partidos del Mundial de HOY?

Por desgracia, ninguno de los tres partidos se podrá ver por televisión abierta, por lo que la única manera de poder disfritar de los duelos será por la plataforma de streaming, ViX.