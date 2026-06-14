Graham Potter no solo celebró la victoria de Suecia sobre Túnez. El entrenador británico también quedó cautivado por el ambiente que encontró en Monterrey, ciudad que recibió con entusiasmo el regreso de la Copa 2026.

Tras el triunfo de su selección, el estratega reconoció que le agradó la experiencia en el Estadio Monterrey. Incluso admitió que le gustaría permanecer más tiempo en la ciudad, aunque sabe que el calendario del torneo marcará el camino de su equipo.

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“No nos gustaría irnos (de Monterrey), nos encantaría quedarnos. No me quiero ir, pero hay que ganar y seguir avanzando en el torneo. Fue un público maravilloso el del Monterrey”, expresó en conferencia de prensa.

Potter también destacó el crecimiento que ha mostrado Suecia desde el inicio de la preparación mundialista. El técnico aseguró que el trabajo diario fortaleció la confianza del grupo y permitió que el equipo mostrara una mejor versión sobre la cancha.

“Me siento satisfecho con los jugadores. Han crecido mucho en los entrenamientos y hoy lo demostraron. A veces uno siente que el equipo progresa, pero falta confianza. Esta noche jugamos muy bien y mantuvimos la serenidad cuando más se necesitó”, comentó.

Sobre la actuación de Alexander Isak y Viktor Gyökeres, el entrenador evitó individualizar los méritos. Para Potter, el éxito del equipo radica en el funcionamiento colectivo y en el compromiso que mostró cada futbolista durante el encuentro.

“Tenemos grandes jugadores, pero el reto es jugar como equipo. Ellos merecían sus goles, aunque todos aportaron. Trabajaron juntos durante semanas y construyeron una buena relación dentro de la cancha. Disfrutamos esta noche, pero ahora viene un reto mucho mayor”, señaló.

El siguiente desafío será Países Bajos, rival que también apunta a los primeros lugares del Grupo F. Potter reconoció la dificultad del compromiso, aunque confía en que l disciplina, el orden y el trabajo colectivo permitan a Suecia competir por otro resultado positivo.

“El siguiente oponente será difícil, países bajo bajos jugaron un partido excelente hoy y ese partido será difícil”, sentenció.