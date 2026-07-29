Este miércoles en Carolina del Norte, la Liga MX y la MLS se vuelven a enfrentar en el tradicional Juego de Estrellas, donde los mejores representantes de cada torneo se enfrentan por ver "quién tiene a los mejores jugadores", y donde el orgullo entre México y Estados Unidos se pone en juego.

Este será el quinto enfrentamiento de esta naturaleza entre Liga MX y MLS, y los representantes del futbol mexicano, dirigidos por Antonio 'Turco' Mohamed, no pueden perder.

El balance de los cuatro partidos anteriores se inclina en favor de la MLS con tres victorias.

Con la ausencia de Lionel Messi, la Liga MX decidió reemplazar a algunas de sus estrellas; sin embargo, están presentes figuras como Erik Lira, Israel Reyes, Nathan Silva, Elías Montiel, Juan Bruneta y Fernando Gorriarán, entre otros.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo el partido.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO EL ALL STAR GAME DE LA LIGA MX Y LA MLS?