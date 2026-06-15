Llegó el día. Cabo Verde debuta en una Copa del Mundo, y contra una de las favoritas a llevarse el título, España, actual campeón de la Eurocopa.

La sorpresa de La Roja es que iniciará el camino en esta edición del Mundial sin su estrella, Lamine Yamal, quien estará en el banco ante Cabo Verde, al igual que Nico Williams.

Esto se puede deber a que el jugador del Barcelona va saliendo de una lesión, y el técnico, Luis de la Fuente, no quiere arriesgarlo ante un equipo que en papel, debería ser asequible.

Lamine Yamal, durante un partido amisto entre España y Egipto, previo al Mundial de 2026 - Foto: EFE

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Por su parte, Cabo Verde intentará hacer un gol y complicarle las cosas a La Roja, porque el estar en el Mundial, ya es un hecho histórico para ellos.

¿A qué hora y dónde ver España vs Cabos Verde?

El partido está pactado para empezar a las 10 de la mañana, tiempo del Centro de México, y se podrá sintoniza a través de la plataforma de streaming ViX, mediante su plan mundialista.

España vs Cabo Verde

Sede: estadio Atlanta

Horario: 10:00 am (Centro de México)

Transmisión: Plan mundialista de ViX