La Selección Mexicana, de momento, es líder del Grupo A del Mundial 2026, tras su victoria 2-0 ante Sudáfrica. Sin embargo, su similar de Corea del Sur le pisa los talones, y se sitúa en segundo lugar por diferencia de goles.

Por ende, el segundo partido del grupo será el más importante para ambos, porque podría definir quién pasa a dieciseisavos de final como primer sembrado, y quién como segundo.

Se enfrentarán en el estadio Guadalajara, donde los coreanos ya saben lo que es ganar, como lo hicieron en su debut ante República Chequia.

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Previo a este partido, el delantero mexicano, Javier Hernández, se animó a dar su pronóstico para este choque que genera altas expectativas.

En un video publicado en sus redes sociales, le preguntaron a Chicharito cuál era su predicción para el México vs Corea del Sur, a lo que contesto: "Mmmm, yo creo que 2-1, gana México".

Chicharito remata a puerta en el segundo juego de Rusia 2018 contra Corea del Sur. Foto: Imago7

El ex de Chivas jugó contra la selección asiática en el Mundial de Rusia 2018, en lo que fue también su última participación con el combinado nacional.

En caso de que se cumpliera la predicción de Hernández, estaría casi hecho que el equipo de Javier Aguirre estaría en la siguiente ronda, y lo haría como líder de su sector.