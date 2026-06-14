La Selección Mexicana, de momento, es líder del Grupo A del tras su victoria 2-0 ante Sudáfrica. Sin embargo, su similar de Corea del Sur le pisa los talones, y se sitúa en segundo lugar por diferencia de goles.

Por ende, el segundo partido del grupo será el más importante para ambos, porque podría definir quién pasa a dieciseisavos de final como primer sembrado, y quién como segundo.

Se enfrentarán en el estadio Guadalajara, donde los coreanos ya saben lo que es ganar, como lo hicieron en su debut ante República Chequia.

Lee también

Previo a este partido, el delantero mexicano, Javier Hernández, se animó a dar su pronóstico para este choque que genera altas expectativas.

En un video publicado en sus redes sociales, le preguntaron a Chicharito cuál era su predicción para el México vs Corea del Sur, a lo que contesto: "Mmmm, yo creo que 2-1, gana México".

Chicharito remata a puerta en el segundo juego de Rusia 2018 contra Corea del Sur. Foto: Imago7
Chicharito remata a puerta en el segundo juego de Rusia 2018 contra Corea del Sur. Foto: Imago7

El ex de Chivas jugó contra la selección asiática en el Mundial de Rusia 2018, en lo que fue también su última participación con el combinado nacional.

En caso de que se cumpliera la predicción de Hernández, estaría casi hecho que el equipo de Javier Aguirre estaría en la siguiente ronda, y lo haría como líder de su sector.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Brasil empata con Marruecos y desata ola de MEMES en las redes sociales

Lo viral

Brasil empata con Marruecos y desata ola de MEMES en las redes sociales
Son Heung-min y estrellas de Corea disfrutan tacos durante su estancia en Guadalajara

Lo viral

Son Heung-min y estrellas de Corea disfrutan tacos durante su estancia en Guadalajara