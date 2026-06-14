Cuando parecía que Países Bajos lograría sus primeros tres puntos de la Copa del Mundo, apareció el japonés Dachi Kamada al minutto 88 para empatar el partido a dos goles tras un remate de cabeza luego de un tiro de esquina.
Ambos equipos se guardaron el espectáculo para la segunda mitad. Luego de que los primeros 45 minutos transcurrieran sin goles, la segunda parte inició con todo.
Virgil Van Dijk abrió el marcador al 51' con un gran cabezazo, y seis minutos después, Keito Nakamura empataba el duelo tras asistencia de Takefusa Kubo.
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Al 64', Summerville daba la ventaja que parecía que sería definitiva, hasta que en los últimos instantes, Japón sorprendió, y el juego terminó con un punto para cada uno.