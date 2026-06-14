Cuando parecía que Países Bajos lograría sus primeros tres puntos de la Copa del Mundo, apareció el japonés Dachi Kamada al minutto 88 para empatar el partido a dos goles tras un remate de cabeza luego de un tiro de esquina.

Ambos equipos se guardaron el espectáculo para la segunda mitad. Luego de que los primeros 45 minutos transcurrieran sin goles, la segunda parte inició con todo.

Virgil Van Dijk abrió el marcador al 51' con un gran cabezazo, y seis minutos después, Keito Nakamura empataba el duelo tras asistencia de Takefusa Kubo.

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Al 64', Summerville daba la ventaja que parecía que sería definitiva, hasta que en los últimos instantes, Japón sorprendió, y el juego terminó con un punto para cada uno.

Los mejores MEMES del empate entre Japón y Países Bajos

El primer tiempo del Holanda - Japón: 😴😴😴💤💤💤💤



La segunda parte: pic.twitter.com/Vl7yZ6ERSy — nenn (fan) (@FCB_nenn) June 14, 2026

Netherlands just can't get past Suzuki pic.twitter.com/AhiARLUzTT — Troll Football (@TrollFootball) June 14, 2026

Todos el primer tiempo : Que aburrido está el partido



El segundo tiempo de Holanda vs Japón : pic.twitter.com/PR9MKNdnEY — Carpeta Millo (@CarpetaMillo_) June 14, 2026

Japón llegando a cada mundial para cagarle la vida a una selección top pic.twitter.com/FMPyoxLSTx — nenn (fan) (@FCB_nenn) June 14, 2026

Mi vieja: que haces gritando un gol de Japón



Yo metido en el papel: pic.twitter.com/0HQGJbZrCz — Ramardo (@Ramardoh1) June 14, 2026

“Como vas a festejar un gol de otra selección”



YO CELEBRANDO EL GOL DE JAPÓN PARA EMPATARLE A HOLANDA pic.twitter.com/zpnq42jtqJ — Roberto Haz (@tudimebeto) June 14, 2026

"El Portero de Japón no es tan bueno"



El portero de Japón en la Arquería: pic.twitter.com/w64KeLggsv — ItzCarlos (@Balatreado) June 14, 2026

Yo celebrando el gol de Japón (no soy japones, solo me gusta el anime) pic.twitter.com/NhDzD62DAU — nenn (fan) (@FCB_nenn) June 14, 2026

Japón en el segundo tiempo:



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Yo celebrando el empate de Japon pic.twitter.com/gEPoJInpW3 — Same (@HydratedManu) June 14, 2026