La fiebre mundialista contagió a la capital del país, donde el Centro Histórico se convirtió en uno de los principales puntos de venta de jerseys del Tricolor.

El precio varía según el proveedor, sin embargo, una playera clon de la Selección Mexicana puede comprarse en 200 pesos. Este costo es hasta 10 veces más barato que el original, cuyo precio alcanza los 1,999 pesos en su modelo de manga corta para aficionados.

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En las tiendas oficiales de Adidas, marca alemana que viste al combinado nacional, el costo del jersey de jugador asciende hasta los 2,999 pesos; incluso, existe la posibilidad de personalizarla con el nombre del comprador. Sin embargo, las réplicas no oficiales pueden adquirirse desde 300 pesos con los apellidos de los seleccionados mexicanos. El precio aumenta hasta los 450 pesos si el modelo es de manga larga con “sellos de autenticidad".

Los jerseys estampados con la técnica de sublimación pueden comprarse desde 60 pesos. Es decir, 50 veces más baratos que los diseños originales. En este caso, el monto también varía según el proveedor que el consumidor encuentre en las calles del “Barrio Bravo” de Tepito, Correo Mayor y José María Izazaga.

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Aún así, el producto va a donde están los clientes. Especialmente en días como el debut de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026, donde el triunfo (2-0) ante Sudáfrica provocó celebraciones de los aficionados en el Ángel de la Independencia. El pasado jueves, 11 de junio, el monumento capitalino se pintó de playeras verdes, donde no faltó la venta de mercancía no oficial.

Por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) trabaja en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Secretaría de Marina para decomisar productos piratas a través de la “Operación Limpieza”. En el último operativo, realizado el pasado 8 de junio, las instancias aseguraron 65,934 piezas en la Plaza Cristal, ubicada en la calle Rodríguez Puebla del Centro Histórico.