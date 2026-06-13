Brasil inició su camino en el Mundial 2026 con más dudas que certezas tras igualar ante Marruecos en un partido donde las condiciones del terreno de juego y la tensión del estreno marcaron el desarrollo del encuentro.

Al finalizar el compromiso, Vinícius Junior, autor del tanto brasileño, expuso los factores que, desde su perspectiva, limitaron el rendimiento de la Verdeamarela.

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El atacante del Real Madrid expresó su inconformidad con el estado del césped del MetLife Stadium, en Nueva Jersey, al considerar que las altas temperaturas afectaron el ritmo del partido.

¿Qué dijo Vinícius Jr. tras el empate de Brasil ante Marruecos?

“Por causa del calor, el césped acaba secándose muy rápido y el juego se traba mucho, no conseguimos tener ritmo de juego y eso nos dificulta porque queremos jugar y mover la pelota de un lado para otro”, declaró el futbolista.

Pese a la crítica, el extremo asumió que las condiciones serán similares durante el torneo y aceptó el reto de adaptarse. “Vamos a tener que adaptarnos porque va a ser así toda la competición. Todo el mundo va a tener el mismo campo para jugar”, se resignó.

Vinícius también reconoció que el debut mundialista representó una carga emocional importante para Brasil. El gol tempranero de Marruecos alteró los planes del conjunto sudamericano y obligó al equipo a remar contra corriente. El delantero admitió que la "presión del debut" influyó en el desempeño colectivo.

Aunque firmó el empate con un disparo potente al palo largo del arquero Bono, el brasileño aceptó que aún puede aportar más al ataque. “Creo que puedo mejorar y ayudar más a Brasil en ataque. Conseguí ayudar en defensa, donde todo el mundo hizo un trabajo impecable. Tenemos que mejorar y evolucionar. Vamos a necesitar jugar mejor”, advirtió.

El atacante destacó la reacción de su selección tras el empate, al señalar ajustes tácticos que permitieron mayor control del encuentro. Además, restó dramatismo al desplome emocional de Raphinha tras el silbatazo final, al atribuirlo al desgaste físico y al enojo por el resultado. “No estamos felices con el resultado”, aseveró.

Brasil buscará su primera victoria el próximo 19 de junio frente a Haití en Filadelfia, mientras Marruecos enfrentará a Escocia en Boston.