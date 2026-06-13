Después del triunfo de México ante Sudáfrica en el arranque de la Copa del Mundo 2026, el nombre de Jorge Campos se volvió tendencia en las redes sociales, ahora por una escena en las calles de la Ciudad de México que llamó la atención de miles de aficionados.

El exguardameta mexicano compartió en Instagram un video que rápidamente captó la atención de miles de usuarios.

En las imágenes, el ahora comentarista de TV Azteca aparece a bordo de una camioneta luego de la fuerte lluvia que azotó las calles de la CDMX tras el triunfo de México.

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Y es que el “Brody” decidió quitarse los zapatos y descender del vehículo para continuar su trayecto a pie.

Entre risas de las personas que lo acompañaban, Jorge Campos caminó descalzo sobre Paseo de la Reforma y hasta saltó sobre grandes acumulaciones de agua que cubrían parte de la vialidad.

El exportero explicó en el mismo clip la razón de su decisión. De acuerdo con sus palabras, la lluvia le brindaba “energía” y su destino se encontraba a apenas una cuadra, motivo por el cual prefirió caminar en vez de permanecer en el automóvil.

Hasta el momento, el video suma más de 338 mil me gusta y más de 8 mil comentarios donde seguidores que recordaron las ocurrencias que siempre han caracterizado al histórico futbolista.

Jorge Campos, figura emblemática del futbol mexicano, dejó huella en equipos como Pumas, Atlante, Cruz Azul, LA Galaxy, además de construir una destacada trayectoria con la Selección Mexicana.