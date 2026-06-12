La Copa del Mundo 2026 ya vive sus primeros capítulos y este viernes, además de Canadá, también tocó el turno a Estados Unidos de abrir oficialmente su participación como una de las sedes anfitrionas del torneo.

Tras las ceremonias celebradas previamente en México y Canadá, el país de las Barras y las Estrellas apostó por un espectáculo cargado de música, referencias culturales y figuras internacionales para marcar el arranque de la justa mundialista.

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La ceremonia inaugural tuvo lugar horas antes del enfrentamiento entre Estados Unidos y Paraguay, partido que abrió la actividad del torneo en territorio estadounidense. El espectáculo musical apostó por una mezcla de hip hop, pop y referencias visuales ligadas a la identidad de la costa oeste del país.

La apertura comenzó con una banda de guerra cuyos integrantes portaron los colores rojo, blanco y azul, mientras una gigantesca réplica de la Copa del Mundo de la FIFA dominó el escenario. Aunque el inmueble mostró numerosos espacios vacíos al inicio de la ceremonia, el panorama cambió poco a poco conforme avanzó el espectáculo y más aficionados ocuparon sus asientos.

Tercera ceremonia de inauguración del Mundial de 2026, previo al partido entre Estados Unidos y Paraguay - Foto: AFP

Tercera ceremonia de inauguración del Mundial de 2026, previo al partido entre Estados Unidos y Paraguay - Foto: AFP

Uno de los momentos más llamativos llegó con la aparición de la cantante surcoreana Lisa, quien apareció vestida de blanco sobre una tabla de surf como parte de un homenaje visual a la cultura californiana. Poco después, la brasileña Anitta salió al escenario para sumarse al show musical en un recinto que aún no alcanzaba un lleno total.

La producción rindió tributo a símbolos emblemáticos de Los Ángeles con recreaciones de la Ruta 66 y el famoso letrero de Hollywood, elementos que dieron identidad al concepto artístico de la noche. El cierre reunió a todos los artistas alrededor de una enorme réplica del trofeo mundialista, lo que puso el broche al acto inaugural.

Aficionado de Estados Unidos, durante el partido ante Paraguay en el Grupo D del Mundial de 2026 - Foto: AFP

Katy Perry en el Estadio de Los Ángeles, durante el partido entre Estados Unidos y Paraguay en el Mundial de 2026 - Foto: AFP

Estados Unidos asumirá un papel central en esta edición de la Copa del Mundo, pues recibirá 78 de los 104 partidos del certamen en once ciudades. La gran final tendrá lugar el próximo 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, en medio de un torneo marcado también por tensiones internacionales que mantienen especial atención sobre algunas selecciones participantes.