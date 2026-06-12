La controversia alcanzó al comentarista Mauricio Ymay luego de que expresara una postura que provocó reacciones en redes sociales respecto a las manifestaciones que han tenido lugar en la Ciudad de México durante el Mundial de futbol 2026.

El analista de TUDN quedó emitió comentarios en torno a las protestas que distintos grupos sociales han realizado en diversos puntos de la capital del país, incluidas zonas cercanas al Estadio Ciudad de México, sede hasta el momento del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

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En las últimas semanas, organizaciones como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han encabezado movilizaciones con demandas relacionadas con aumentos salariales, mejores condiciones laborales y ajustes en el sistema de pensiones. A estas protestas se han sumado colectivos de madres buscadoras, transportistas, jubilados, campesinos, entre otros.

¿Qué fue lo que recomendó Mauricio Ymay para frenar las manifestaciones?

Todo ocurrió un episodio del podcast Off the Record, espacio donde Ymay comparte mesa con comentaristas deportivos como David Faitelson. Durante la conversación, el periodista dejó clara una postura que generó sorpresa entre sus compañeros.

“Yo estoy en desacuerdo con ustedes, pero no vamos a entrar en esta polémica, por lo menos en este espacio. No es el lugar”, expresó Ymay, aunque poco después profundizó sobre el tema.

“Tanquetas, agua con potencia, balas de goma. Vámonos. ¿Y sabes cuándo va a volver el caos de la ciudad? Nunca más, agua, agua, balas de goma...”, agregó.

Las declaraciones no encontraron respaldo entre los participantes del programa. Incluso David Faitelson cuestionó la opinión del comentarista y la definió como una “postura neoliberal”.

El fragmento del podcast se viralizó rápidamente y abrió una fuerte discusión en plataformas digitales. Mientras algunos usuarios reprocharon la falta de empatía hacia sectores como las madres buscadoras y calificaron el comentario como excesivo, otros respaldaron la postura del conductor al considerar que las movilizaciones afectan la movilidad de miles de personas y el desarrollo del Mundial.

"Que tipo tan asqueroso. Siempre la ha sido", "Jojojo eso cuenta como autosabotearse la carrera y la vida", "0 empático con las personas que buscan a sus familiares desaparecidos. Ojalá y nunca pase por una desgracia como la de esas madres buscadoras", "ojalá nunca tenga una pena de este tipo", "Apoyo Total a Mauricio Ymay", "Pero tiene razón, no dijo nada malo", fueron algunos comentarios en las redes.