El ambiente mundialista ya se respira en todos lados. La fiebre por el torneo más grande del balompié se siente a su máximo esplendor; sin embargo, previo a que comenzara a rodar la pelota en el Estadio Ciudad de México con el partido entre la Selección Mexicana ante Sudáfrica, el Tricolor subió en el Ranking de la FIFA, donde también hubo cambios significativos en los primeros sitios.

El Tri de Javier Aguirre escaló una posición tras golear a Serbia en su último partido juego de preparación, mientras que Argentina retomó la cima mundial en pleno ambiente mundialista.

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¿Qué lugar ocupa en estos momentos la Selección Mexicana en el ranking de la FIFA?

Así, a unas horas del silbatazo inicial de la Copa del Mundo 2026, el representativo nacional recibió una noticia positiva fuera de la cancha. El combinado nacional avanzó una posición en la Clasificación Mundial Masculina de la FIFA y ahora ocupa el puesto 14, resultado que fortalece el ánimo del equipo para encarar el certamen mundialista.

La actualización de junio, la última antes del arranque del torneo, reflejó el impacto de los amistosos internacionales que disputaron las selecciones en los días previos al Mundial. México capitalizó su contundente triunfo de 5-1 sobre Serbia y hasta el momento registra 1700.98 puntos, cifra suficiente para superar a Colombia (1698.35 unidades).

El ascenso del Tri representa un impulso importante para un equipo que busca aprovechar su condición de anfitrión en la Copa del Mundo, histórica por su formato expandido. Además, la clasificación FIFA tendrá un peso relevante dentro de la competencia, ya que servirá como criterio de desempate en la fase de grupos y para definir posiciones entre equipos igualados en puntos.

Argentina recupera la cima

En la parte alta del ranking, Argentina recuperó el liderato mundial tras varios meses fuera de la cima. La escuadra dirigida por Lionel Scaloni volvió al primer lugar luego de sus victorias en amistosos y alcanzó 1877.27 unidades, suficientes para superar a España y Francia, sus perseguidoras más cercanas.

España permaneció en el segundo puesto con 1874.71, mientras Francia cayó al tercer lugar con 1870.70.

Otro de los movimientos destacados correspondió a Marruecos, selección que logró la mejor clasificación de su historia al instalarse en el séptimo sitio, por encima de Países Bajos.