Canadá no le permite entrar a Thomas Partey para el debut de Ghana en el Mundial 2026

Las autoridades de Canadá han rechazado el ingreso al país del futbolista ghanés Thomas Partey, que será juzgado el próximo año en Gran Bretaña por violación y agresión sexual y no podrá estar con la selección africana en el debut en el contra Panamá, comunicó la FIFA, confirmando una información de prensa.

"La FIFA puede confirmar que el jugador Thomas Partey no podrá viajar desde el campamento base de la selección de Ghana en Boston, Estados Unidos, a Canadá para su primer partido contra Panamá el miércoles 17 de junio, ya que su solicitud de visado ha sido rechazada por el gobierno canadiense", indicó la instancia este viernes.

La FIFA reiteró que "no está involucrada en los procesos de inmigración de los países anfitriones, incluida la adjudicación de visados".

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"Como en anteriores eventos de la FIFA, el gobierno anfitrión determina en última instancia quién recibe un visado y es admitido en el país",insistió.

La selección ghanesa tiene previsto llegar este viernes a su campo base, situado en la Universidad Bryant de Boston, informó a la AFP una fuente cercana a la delegación del país africano.

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