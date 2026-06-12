La actividad del Mundial 2026 continúa este viernes con el debut de Estados Unidos, uno de los tres países anfitriones del torneo. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino hará su presentación ante Paraguay en un duelo correspondiente al Grupo D, donde también comparten sector con Australia y Turquía.

Los estadounidenses llegan con la expectativa de aprovechar la localía y arrancar con una victoria frente a su afición. Liderados por figuras como Christian Pulisic, Weston McKennie y Folarin Balogun, el equipo busca confirmar las expectativas que lo colocan como uno de los conjuntos más interesantes de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo.

Por su parte, Paraguay regresa a una Copa del Mundo después de varios años de ausencia y buscará dar el primer golpe en un grupo que luce bastante parejo. La Albirroja cuenta con jugadores experimentados como Gustavo Gómez, Miguel Almirón y Antonio Sanabria, quienes intentarán sorprender al anfitrión en Los Ángeles.

FOTO: ESPECIAL - Paraguay confirma partido de preparación contra Grecia en la fecha FIFA de marzo

Lee también Canadá vs Bosnia y Herzegovina: Horario y dónde ver EN VIVO el partido del Grupo B, Mundial 2026

El encuentro se disputará en el SoFi Stadium, uno de los escenarios más espectaculares del torneo y donde Estados Unidos disputará su primer partido mundialista como local desde 1994.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs Paraguay HOY?

Fecha: viernes 12 de junio de 2026

Horario: 19:00 horas (centro de México)

Sede: SoFi Stadium, Los Ángeles, California

¿Dónde ver Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO?